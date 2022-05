EU-leiders akkoord over gedeeltelijke olieboycot Rusland om oorlog Oekraïne

Dat meldt Charles Michel, voorzitter van de raad van EU-regeringsleiders via Twitter. Europese regeringsleiders zijn sinds gisteravond in Brussel bij elkaar gekomen voor een speciale EU-top over Oekraïne.

De sanctie, waarover de EU-landen bijna vier weken vruchteloos onderhandelden, 'snijdt een grote stroom inkomsten voor de oorlogsmachine van Rusland af', twittert Michel. "Maximale druk op Rusland om de oorlog te beëindigen." De 'technische details' van het akkoord worden de komende dagen uitgewerkt. De boycot gaat eind dit jaar in, meldt voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie.

Tijdelijke uitzondering

Met name Hongarije, Tsjechie en Slowakije hadden bezwaren. Die landen zijn zeer afhankelijk van Russische olie. Zij krijgen een 'tijdelijke uitzondering' op de olieboycot. Zo kan de Russische oliepijpleiding in gebruik blijven, totdat er een alternatief is gevonden. Er is geen einddatum opgenomen, zo bevestigen diplomaten.

Nederland en andere landen waren bezorgd dat uitzondering zou leiden tot oneerlijke concurrentie. Afgesproken is dat het verboden is om de Russische olie verder te exporteren naar andere Europese landen.

Premier Mark Ruttespreekt van een 'hele bevalling', maar zegt blij te zijn dat er een akkoord is: