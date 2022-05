Zij moedigen zwarte mannen aan om wél te praten over hun emoties

Denzel Rudge, 27 jaar

"In het begin van de coronatijd had ik best wel een zware periode, maar de lockdown zorgde ervoor dat ik niet kon vluchten voor de problemen die ik had. Ik weet nog goed dat ik het op een dag echt zwaar had. Ik zat op mijn kamer toen mijn broer binnenkwam en vroeg hoe het met me ging. Dat deed me veel, al m'n emoties kwamen los. Ik denk dat dat kwam omdat hij me een safe place bood, een plek waar ik als man mocht praten over m'n emoties. Zo kwamen we op het idee van de stichting."

"Ik heb van jongs af aan geleerd dat het niet normaal is om over je emoties te praten als man. Ik heb geleerd dat mannen sterk moeten zijn en hun eigen problemen moeten oplossen. Ik kreeg van mannelijke rolmodellen in mijn omgeving ook niet het goede voorbeeld. Niet dat ze daar iets aan konden doen hoor, ze hadden dat ook maar zo geleerd van hun vader. Maar zo gaat het van generatie op generatie: voor emoties is geen ruimte."

'Opvoeding sterk beïnvloed door slavernijverleden'