Schiphol-topman over afwezigheid tijdens chaos: 'Komt lullig over'

Davos

Benschop keerde afgelopen dinsdag eerder dan gepland terug van het World Economic Forum in het Zwitserse Davos omdat de rijen op Schiphol afgelopen maandag weer langer waren gebruikelijk.

Hij was in Davos om te praten over verduurzaming van de luchtvaart. Benschop heeft hierom ook kritiek gekregen. "Dat soort kritiek, ik ben ook geen ijskonijn, dat is natuurlijk gewoon niet leuk." Benschop moet aanstaande dinsdag in de Tweede Kamer verschijnen om te praten over de chaos op de luchthaven.

Actieplan

De druk op Schiphol om weer goed te gaan draaien, is groot. Vorige week presenteerde de luchthaven een actieplan om de zomerdrukte in goede banen te leiden, maar het is zeer de vraag of dat op tijd is.