ANVR: Schiphol riep te snel dat er vluchten geschrapt moesten worden

Schiphol riep te snel dat er vluchten geschrapt moeten worden om de drukte in de zomermaanden aan te kunnen. Zeker ook omdat de luchthaven de extra drukte had kunnen zien aankomen. Dat zegt Frank Oostdam, voorzitter van de branchevereniging van reisorganisaties ANVR in het tv-programma WNL op Zondag.

Volgens Oostdam was het recente signaal van Schiphol aan de reissector verkeerd. Juist na twee jaar corona-ellende is de reissector volgens hem blij dat er weer gereisd kan worden. Bovendien zijn mensen ook bereid om extra geld uit te geven. 'In januari al signalen' Dat reisbedrijven daar dan niet volop van kunnen profiteren omdat vakantiegangers niet bij het vliegtuig kunnen komen, zorgt voor extra teleurstelling. Volgens de ANVR had Schiphol ook eerder op de verwachte drukte moeten anticiperen. In januari waren er volgens Oostdam al signalen dat de zomerperiode druk zou worden. Bekijk hier het fragment in WNL op Zondag terug: Twijfel bij reizigers Door het 'te snel' gecommuniceerde vooruitzicht van minder vluchten is er bij verschillende reizigers ook twijfel ontstaan over het al dan niet boeken van een vakantie, legt Oostdam uit. Hij denkt ook dat er bedrijven alsnog om kunnen vallen als gevolg van de problemen. Lees ook: Vandaag opnieuw drukte op Schiphol na Hemelvaartweekend Volgens Oostdam zullen er ook zeker reisbedrijven zijn die de schade van de problemen op Schiphol zullen proberen te verhalen. De ANVR doet dat niet, omdat de organisatie geen commerciële relatie met Schiphol heeft. "Maar er zijn bedrijven die dat zullen gaan doen", weet Oostdam. Ondanks de problemen houdt Oostdam nog vertrouwen in Schiphol-topman Dick Benschop om de problemen op te lossen. "Hij moet de kans krijgen", aldus de ANVR-baas. Verder meent hij dat 'barbertje moet hangen' op dit moment niet direct iets oplost.