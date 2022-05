Groepje fietsers aangereden in Eindhoven, auto rijdt door

De andere twee werden tegen hun rijwiel geraakt en zijn gevallen.

Bestuurder gezocht

Het ongeluk gebeurde vanochtend rond half 5 op de kruising van de Kronehoefstraat en Boschdijk in Eindhoven De wagen is na het ongeluk doorgereden. De politie is op zoek naar de bestuurder en roept mensen die iets gezien hebben, op om zich te melden.