Vandaag opnieuw drukte verwacht op Schiphol na Hemelvaartweekend

Morgen staat nieuw overleg gepland tussen de luchthaven en vakbonden FNV en CNV over het personeelstekort en de werkdruk. De bonden willen dat er voor woensdag 1 juni een akkoord is over het aanpakken van de werkdruk, anders volgen er acties.

Werkdruk en personeelstekort

Aan het begin van de meivakantie ontstond chaos op de luchthaven door een wilde staking als gevolg van boze medewerkers over de werkdruk, die door personeelstekort hoog is.

Bekijk hier de beelden van eerdere drukte op Schiphol: