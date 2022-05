Man (21) aangehouden voor dodelijk schietincident Rotterdam

Vrienden en bekenden legden bloemen en knuffels neer bij de plek waar de man onder vuur werd genomen. Ook werden meerdere kaarsen aangestoken.

Mogelijk meerdere daders

De dader of daders vluchtten vermoedelijk in een grijze auto. In de buurt van de schietpartij werd kort daarna een brandende auto gevonden. De politie houdt er rekening mee dat die auto betrokken was bij de schietpartij.