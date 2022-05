Ze ademen Feyenoord, ze leven voor Feyenoord, en hij héét zelfs Feyenoord

Brian Feyenoord Wilson dus. Hij is ook mee naar Tirana en geniet met zijn familie van de sfeer in de stad. Maar wat vindt Brian nou zelf van zijn naam? Hij is er koel onder: "Het maakt mij niet veel uit. Het is gewoon een naam, zoals iedereen een naam heeft. Ik denk er eigenlijk niet zo over na. Het hoort gewoon bij mij."

'2-1'

Feyenoord hoort bij Brian, en dus ook bij de hele familie Wilson. Nog even een korte voorspelling voor vanavond dan. De familie heeft er vertrouwen in. Ronald: "2-1, we gaan 'm winnen!" En dat geloof is er bij de fans in onderstaande video ook: