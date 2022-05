Wordt het juichen of huilen? Feyenoorders leven toe naar hún finale

Gaat het lukken? Zet Feyenoord de kroon op het werk en pakken de Rotterdammers de Conference League? Vanavond om 21.00 uur begint de wedstrijd tegen AS Roma. In dit liveblog met artikelen, video's en foto's vanuit Tirana en Rotterdam leven we toe naar de finale.

Hoofdpunten: Feyenoord speelt vanavond om 21.00 uur tegen AS Roma in de finale van de Conference League

Justin Bijlow lijkt te gaan keepen, na een maandenlange blessure

Reportage: Tirana kleurt rood-wit en klinkt nu al Rotterdams: 'Kèn je dat niet horen dan!'