Kevin Karsdorp kan vanavond niet verliezen: 'Uiteindelijk ben ik voor m'n broer, family first'

Een heerlijke situatie dus eigenlijk voor Kevin, verliezen is onmogelijk. Dat is net even anders voor boezemvriend Vinnie. Uiteraard Feyenoorder, maar ook een gemeenschappelijke vriend van Kevin én Rick. "We kijken altijd de wedstrijden van Roma samen. Maar hij hoopt denk ik wel dat Feyenoord de cup pakt."

Rick in de Kuip

Had Rick niet bij Roma gespeeld, dan had Kevin vanavond altijd gejuicht voor Feyenoord. Zijn vader nam hem en Rick al mee naar de Kuip toen Kevin 8 jaar oud was. Meteen verkocht. "Ik kwam dat stadion binnen en dacht echt: wow. Dat was echt bijzonder."