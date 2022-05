Tirana kleurt rood-wit en klinkt nu al Rotterdams: 'Kèn je dat niet horen dan!'

Geen optie natuurlijk, en dus wordt er morgenavond waarschijnlijk door vele fans gekeken in de fanzone. Daar is rekening mee gehouden, gezien de ruimte die er voor de fans is gemaakt. Ook de aanhangers van AS Roma hebben een verzamelplek, en op het plein - foto hieronder - is zo ongeveer plek voor de halve stad. De Albanezen willen natuurlijk ook hun eigen finalefeestje bouwen.

Stapels Heineken

Misschien wel het belangrijkste voor de Feyenoorders die niet naar het stadion kunnen? Dat ze na het nuttigen van een biertje wel snel een nieuwe in hun rechter- of linkerhand kunnen hebben. Dat hoefde je de organisatoren ook niet te vertellen. Stapels Heineken staan klaar voor hun Rotterdamse consumenten. Maar ja, dat is wel een Amsterdams pilsje hè?