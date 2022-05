Verdachte oorlogsmisdaden in Syrië opgepakt in Kerkrade

Volgens het OM zijn er aanwijzingen tegen de verdachte dat hij in januari 2013 betrokken was bij de gewelddadige arrestatie van een burger in diens woning, die later in een gevangenis van de inlichtingendienst van de Syrische luchtmacht gemarteld werd. De verdachte wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris van de rechtbank Den Haag.

Vluchtelingenkamp

Liwa al-Quds is opgericht in het Palestijnse vluchtelingenkamp al-Nayrab, in de buurt van de noordelijke Syrische stad Aleppo, zegt het OM. De verdachte is in dat kamp geboren. Milities in het kamp werden na het uitbreken van de oorlog in 2011 bewapend door het Syrische regime. Deze milities gingen in 2013 in Liwa al-Quds op, meldt het OM.