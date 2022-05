Familie van overleden Mourad roept op: deel beelden val niet meer

"Wij willen daarom vooral een oproep doen: deel de beelden niet meer. Stuur het niet meer door in een groepsapp, schrijf niet naar je vrienden: 'kijk deze gast springen'. Want dat is namelijk pure sensatie. En dan vraag ik me af wat er leuk aan is om mijn broer dood te zien vallen. Besef dat dit ons heel veel verdriet doet."

'Hij maakte een calculatiefout'

Ibrahim heeft inmiddels sociale media van zijn telefoon verwijderd. Niet alleen vanwege het filmpje, maar ook vanwege de reacties die onder nieuwsberichten staan over Mourad. "'Eigen schuld', staat er bijvoorbeeld. Of: 'Had hij maar niet moeten springen'. Maar Mourad maakte een calculatiefout, wat iedereen kon overkomen. Mensen die dit soort reacties schrijven, realiseren zich niet dat wij dit als nabestaanden ook lezen."

"Het zijn Facebookhelden, onwetende mensen die denken alles te kunnen maken met hun telefoon. Maar mijn zusje is 16 jaar, leest deze reacties ook en vraagt vervolgens aan mij waarom mensen dit over haar broer schrijven."