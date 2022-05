Simpel en goedkoper: 3D-vuurwapens steeds meer in trek bij criminelen

Vorig jaar werden er in 14 onderzoeken in Nederland 3D-geprinte vuurwapens en geprinte onderdelen in beslag genomen en ook dit jaar zijn er al diverse 3D-geprinte vuurwapens aangetroffen. Ook werden werkplaatsen aangetroffen, bestemd voor het op grotere schaal printen van vuurwapens.

In andere landen zijn 3D-geprinte vuurwapens aangetroffen na terroristische aanslagen, zoals bij de aanslag op een synagoge in het Duitse Halle in oktober 2019.

Erik Mouthaan sprak in 2015 met de bedenker van zo'n 3D-vuurwapen: