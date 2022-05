Vaccinatie rotavirus opnieuw niet vergoed, tegen advies Gezondheidsraad in

De voorganger van Van Ooijen, Paul Blokhuis, had in september nog geadviseerd om het op te nemen in het Rijksvaccinatieprogramma. Hij had de definitieve beslissing aan het nieuwe kabinet gelaten. Nu blijkt dus dat het vaccin vooralsnog niet opgenomen wordt in het programma.

Duizenden opnames kunnen voorkomen worden

Jaarlijks komen er gemiddeld 3600 kleine kinderen in het ziekenhuis terecht met rota. In een enkel geval kunnen kinderen eraan overlijden, dat gebeurt vijf tot zeven keer per jaar.