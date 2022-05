Oud-presentator Willibrord Frequin (80) overleden

Frequin werd bekend als presentator die de confrontatie niet schuwde. Vooral in het programma 'De week van Willibrord', ging hij zo te werk. De omschrijving van het programma was niet voor niets: 'confronterend nieuwsprogramma waarin de journalistieke terriër Willibrord Frequin zich vastbijt in het onrecht en het opneemt voor de zwakkeren in onze samenleving'.

Brandpunt

Eerder in zijn journalistieke carrière werkte Frequin bij onder meer Brandpunt en Studio Sport. Ook werd Frequin door zijn opvallende manier van werken en spreken vaak gepersifleerd door comedians.

Frequin had zich volgens zijn naasten 'verzoend met het onvermijdelijke einde, na een liefdevol en prachtig leven'.