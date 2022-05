Code geel in zuiden en oosten wegens onweersbuien en windstoten

Morgen is het een stuk koeler. "Het wordt zo'n 17 graden", zegt Erasmus. "Dat is onder het gemiddelde voor deze periode. Het gemiddelde voor de tijd van het jaar ligt op 19 graden." Ook vallen er verspreid over het land enkele buien, maar van onweer is geen sprake. In de avond klaart het grotendeels op.

Zonnige perioden

De buien zijn overigens geen voorbode voor de rest van de week. Want we krijgen de komende dagen, tot in het Hemelvaartweekend, ook veel perioden met zon. Ook blijft het vrijwel droog. "Er is bijna iedere dag kans op een drup regen, maar op de meeste plaatsen blijft het gewoon droog."

De temperatuur schommelt tussen de 16 en 19 graden. "Nee, het is geen warme week."