'Crisis in de kinderopvang houdt aan door personeelstekort'

Dat schrijft Trouw. "Overal waar jonge gezinnen wonen, bijvoorbeeld in groeikernen of nieuwbouwwijken, is het een probleem", zegt Bijlsma in de krant.

Groepen afzeggen

Sinds eind vorig jaar worden de tekorten steeds nijpender. Soms zouden kinderopvangroepen niet door kunnen gaan vanwege een gebrek aan personeel. Bijlsma heeft geen exacte cijfers, maar zegt dat ze veel signalen krijgt uit de sector waaruit blijkt dat het afzeggen van groepen regelmatig gebeurt. "We kijken er nu meer van op als organisaties zeggen dat ze géén groepen hoeven te sluiten."