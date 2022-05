Vrouw overgoten met zuur in Zeeland

Een vrouw is gisteravond in het Zeeuwse Burgh-Haamstede overgoten met zuur. Ze is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De politie laat weten dat ze aanspreekbaar is.

Het voorval vond rond 22.30 uur plaats in een woning aan het Sluispad. Volgens de politie gaat het mogelijk om een incident in de relationele sfeer. Er is nog niemand aangehouden. Welke stof de vrouw precies over zich heen heeft gekregen, wordt onderzocht. Lees ook: Vrouw in elektrische rolstoel overgoten met bijtende vloeistof