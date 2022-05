Man doodgeschoten aan de Nassauhaven in Rotterdam

In Rotterdam is gisteravond een man doodgeschoten. De schietpartij vond rond 23.30 uur plaats aan de Nassauhaven in Feijenoord. De politie is een groot onderzoek gestart.

Het slachtoffer overleed ter plaatse. Er is nog niemand aangehouden. De politie vraagt mensen die iets gezien hebben om contact op te nemen. Over de identiteit van het slachtoffer is behalve zijn geslacht nog niets bekendgemaakt. Auto uitgebrand De politie meldt dat er in de buurt van de plek van de schietpartij een auto is uitgebrand. "We houden er rekening mee dat die auto betrokken is geweest bij het schietincident", aldus de politie op Twitter.