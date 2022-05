Draait Poetin straks de gaskraan dicht? 'Erg onwaarschijnlijk'

Rusland draaide al wel de gaskraan dicht naar Polen, Bulgarije en Finland, omdat die landen weigerden gas af te rekenen in roebels. "We zijn tot nu toe altijd in staat gebleken daar goed op te reageren", vindt Timmermans. Die landen konden snel aan gas uit andere bronnen worden geholpen.

Contracten zijn duidelijk

Timmermans benadrukt nog maar eens dat het in strijd is met de ingestelde sancties om voor gas te betalen in roebels, hoewel lidstaten als Duitsland en Italië er naar verluidt op aandringen dat dit wel wordt toegestaan. "Je moet betalen, en dat staat ook in de contracten met Rusland, in euro’s", aldus de Eurocommissaris.