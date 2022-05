Politie vindt honderden erectiepillen bij inval illegale gokavond in Rotterdam

De politie deed een opvallende ontdekking in een onderzoek naar illegale gokpraktijken in Rotterdam. Tijdens een inval in een woning waar illegaal gegokt werd, vonden agenten grote hoeveelheden contant geld, een geldtelmachine en daarnaast honderden erectiepillen.

Volgens de politie gaat het om zogeheten Kamagrapillen. Zowel het geld, de geldtelmachine als de erectiepillen zijn in beslag genomen. Om hoeveel geld het precies gaat is niet bekendgemaakt. 'Bijzondere vondst' De politie noemt het op Twitter een 'bijzondere vondst'. Ze startten het onderzoek naar aanleiding van een anonieme tip. Toen ze de woning binnengingen, zaten er zo'n 20 mensen illegaal te gokken. Hun gegevens zijn genoteerd, maar ze zijn niet opgepakt. De politie gaat de zaak de komende tijd verder onderzoeken. Witwassen Voor gokken is een vergunning nodig. Voor die vergunning moeten gokbedrijven zich houden aan allerlei regels, om bijvoorbeeld gokverslaving bij klanten te voorkomen. Bovendien zijn illegale gokpraktijken volgens de politie vaak een manier voor criminelen om geld wit te wassen. Politie, gemeentes, FIOD en de Belastingdienst werken daarom regelmatig samen om illegaal gokken op te sporen. Lees ook: NVWA haalt erectie-opwekkende honing uit de handel, hartklachten mogelijk