Liften NS wekenlang kapot: grote problemen voor mensen met beperking

Dat liet Larissa de Groot niet gebeuren. Ze besloot zichzelf iedere keer uit haar rolstoel te laten glijden en - hoe vermoeiend ook - op haar kont van de trap te gaan. "Twee maanden lang ben ik zo naar beneden en weer omhoog gegaan. En dat is best vies kan ik je vertellen. Op zo'n trap lopen natuurlijk honderden mensen per dag, en ik moet daar dan met m'n broek in gaan zitten. Zo bleef ik ook een keer op een trede plakken met mijn broek, er bleek frisdrank op de trap te liggen. Mijn rolstoel was daarna ook helemaal vies, het was heel goor."

'Geen lift heeft grote impact'

De Groot maakte twee weken geleden een filmpje van haar situatie, vooral om aan iedereen te laten zien hoe vervelend een kapotte lift kan zijn. "Het is misschien confronterend om te zien, maar ik hoop dat iedereen hiermee doorkrijgt hoe groot de impact is voor mensen met een beperking als er zoiets defect is."