Al 14.000 keer ingebroken in auto's dit jaar: flinke stijging

In 2021 maakten de vele coronamaatregelen het vermoedelijk moeilijk om uit of van auto's gestolen waar te verhandelen, zoals koplampen en navigatiesystemen. Het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) verwacht dat dit minder speelt in 2022.

Avondklok

Criminelen doen volgens André Bouwman van het LIV graag zaken na zonsondergang en werden daarbij in 2021 in de weg gezeten door de avondklok. Ook de vele grenscontroles in Europa zaten de zwarte handel in de weg. "Als jij met een busje rondrijdt met veertig koplampen en de politie controleert je, dan heb je wat uit te leggen", aldus Bouwman.