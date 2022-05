Lotte kampt met flashbacks na drama Alblasserdam, Saskia kwam voor haar in actie

Op dit moment is er een wachtlijst van honderden oproepjes die nog geplaatst kunnen worden, ieder met een eigen reden waarom ze de brieven willen ontvangen. "Het zijn bijvoorbeeld mensen die in een euthanasietraject zitten, met suïcidale gedachten worstelen of kindjes die niet lang meer te leven hebben. Ik zie zoveel verdriet en eenzaamheid voorbijkomen. Maar we schrijven ook hiep-hiep-hoerakaartjes, of sturen post als iemand ergens trots op is. Dat we met al die duizenden schrijvers iets kunnen betekenen, hoe klein het ook is, doet me veel."

'Ze zijn zo dankbaar'

Vooral de reacties van de mensen die al kaartjes hebben gekregen, doet Saskia goed. "Ze zijn zo enorm dankbaar. Zo kreeg ik gisteren nog een berichtje van iemand die op één dag vijftig kaartjes kreeg. Ze schreef: 'Ik voel me weer gezien. Ik zat in een euthanasietraject, omdat ik niet meer verder wilde. Nu heb ik weer wat kracht gevonden om opnieuw een behandeling aan te gaan.'"

Saskia hoopt dat ook Lotte veel kaartjes mag ontvangen. "Gemiddeld worden er 500 tot 1000 poststukken verstuurd na een oproep. Dat zal nu niet anders zijn, en dat is hartstikke gaaf."