Mishandeling en geweldpleging: OM daagt Glennis Grace voor de rechter

In totaal worden er zeven verdachten gedagvaard door het OM. Glennis Grace dus, vier mannen tussen de 20 en 50 jaar en twee jongens van 15. Die laatste twee moeten op 27 oktober voor de kinderrechter verschijnen.

Mogen niet in de buurt van supermarkt komen

De verdachten kunnen hun zaak in vrijheid afwachten, maar mogen niet in de betreffende supermarkt of in de omgeving komen. Ook mogen ze geen contact opnemen met de medewerkers van het filiaal.