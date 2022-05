Riemen vast: er komt een hele maand aan regen in 1 dag

Is dat het dan? Zeker niet. Houd je vast: morgen valt er op sommige plekken zo rond de 50 millimeter aan regen. Middendorp: "Gemiddeld valt in mei in Nederland overigens 56 mm. Lokaal kan dus morgen een maandhoeveelheid aan regen vallen."

Het wordt wat kouder

Even dus geen terrasjesweer, maar tegen de droogte is dat water wel even fijn. "Maar ook na vandaag is er nog wel sprake van droogte, maar de scherpe randjes zijn er dan even af."

Een grote hoeveelheid regen is niet het beste voor de droogte. Het is zelfs zo dat er gemiddeld meer regen valt, maar er ook meer droogte is. Hoe dat zit, zie je in onderstaande video: