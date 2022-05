Oogarts over ontkurkongeluk in Giro: 'Bij voltreffer altijd blijvend letsel’

"Helaas zien we dat vaker", zegt oogarts De Faber tegen RTL Nieuws over het letsel van Girmay. Hij komt zo'n twee à drie keer per jaar dergelijke voorvallen tegen op zijn poli. "En bij ons komen natuurlijk alleen de 'voltreffers' met ernstig letsel waarbij de huisarts de patiënt moet doorverwijzen naar het oogziekenhuis."

40 tot 100 km per uur

Het grote probleem is de enorme druk die er op een kurk kan staan. Volgens deskundigen kan de kurk een snelheid tussen de 40 en 100 kilometer per uur halen. De vorm van de kurk is ook niet handig, legt De Faber uit. "Een kurk past precies in je oogkas. Als hij dan dus in het midden van je oog met zo'n snelheid terecht komt, drukt het je complete oog samen. Dan scheuren er dingen in je oog, zoals je oogbal. Als het dan echt een voltreffer is, heb je altijd blijvend letsel."

Zo kan je lens troebel worden, waardoor je voor altijd minder goed kan zien. "En als je niet direct letsel ondervindt, kan het altijd nog op de langere termijn problemen veroorzaken." Mensen die een kurk in hun oog hebben gehad, kunnen bijvoorbeeld eerder staar krijgen, een oogaandoening waarbij vertroebeling van de ooglens optreedt. Ook kan het hoornvlies losraken of kun je zwakke plekken in je oog krijgen.