'Premier Rutte wiste jarenlang iedere dag zijn smsjes'

Dat meldt de Volkskrant. De premier zou iedere dag hebben gekeken welke berichten hij zelf relevant vond om te archiveren, en die hebben doorgestuurd naar zijn ambtenaren. De rest werd door hemzelf gewist.

Archiefwet

Omdat Rutte telkens zelf heeft besloten of hij de gegevens wiste, is niet duidelijk of hij mogelijk in strijd handelde met de Archiefwet. Functiegerelateerde correspondentie mag niet zomaar worden vernietigd, schrijft de krant.

Op de telefoon die Rutte gebruikte, zou slechts opslagcapaciteit zijn voor 20 smsjes. Hij had wel een telefoon met meer opslagruimte, maar die zou hij alleen gebruiken om nieuws te volgen.

Sinds afgelopen donderdag zou Rutte een nieuwe telefoon hebben, met meer opslagruimte.