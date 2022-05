Waarom moet je juist overdag stroom gebruiken, zelfs als je geen zonnepanelen hebt?

Want dat is inderdaad zo, zegt energie-expert Martien Visser van de Hanzehogeschool Groningen. "We gebruiken de meeste stroom nu als we wakker worden, en als we net terugkomen van werk, zo rond 18.00 uur in de avond. Maar overdag wekken we het meeste op."

'Groene stroom maximaal benutten'

En al die stroom die we opwekken door onder andere windmolens en zonnepanelen, kunnen we nog amper opslaan omdat bijna niemand een accu ervoor in huis heeft hangen. Gebruiken we die stroom niet, dan gooien we het dus weg. Visser: "En 's avonds gebruiken we dan weer grijzere stroom uit kolen- en gascentrales. Slechter dus voor het milieu."