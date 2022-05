Engelse voetballer komt uit de kast, nu Nederland nog

Cultuurverandering

Groot-Brittannië is daarin niet de enige. Ook in Nederland blijft homoseksualiteit en voetbal een lastige combinatie. Maar hoe groot is dat taboe nu precies? Agnes Elling is onderzoeker bij het Mulier Instituut - een Nederlands sociaalwetenschappelijk sportonderzoeksinstituut - en vertelt erover. "Profvoetballers geven de algemene acceptatie van homoseksualiteit in het betaald voetbal een forse onvoldoende", zegt ze op basis van een onderzoek uitgevoerd in 2021, uitgevoerd onder 1044 profvoetballers in Nederland.

"Maar dat komt niet door de spelers zelf, want een groot deel van de mannelijke profvoetballers heeft geen probleem met homoseksualiteit", zegt ze.

Grapjes over homoseksualiteit

Dat merkt ook Bart Vriends, voetballer bij Sparta Rotterdam. "Ik krijg geen signalen van teamgenoten die het zijn van homo niet accepteren", zegt hij. "Maar ik merk wel dat er een cultuur is binnen voetbal waarin je elkaar pest en plaagt. En waarbinnen grappen over homoseksualiteit, zoals 'We spelen als homo's' normaal zijn."