Onderzoekers: verbod homogenezing heeft vooral symbolische waarde

Een goede aanpak van homogenezing vergt volgens de onderzoekers investeringen en tijd, maar dat is volgens hen geen reden om geen maatregelen te nemen. Volgens veel experts is langdurige cultuurverandering 'de meest duurzame strategie', aldus het rapport. Het grootste effect wordt bereikt als er niet één, maar meerdere maatregelen tegelijk worden genomen die goed op elkaar zijn afgestemd.

Reactie in zomer

Het kabinet wil in de zomer met een reactie op het onderzoek komen, schrijven de ministers Robbert Dijkgraaf (Onderwijs), Dilan Yeşilgöz (Justitie) en Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer.

D66 en VVD kwamen in februari met een initiatiefwetsvoorstel om homogenezing strafbaar te maken. Als het aan de partijen ligt, moet er een boete van maximaal 22.500 euro of een celstraf van een jaar op komen te staan. Het voorstel wordt gesteund door PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren en SP. Ook in de Eerste Kamer is een meerderheid voor het plan.