KVK: aantal foodtrucks binnen vijf jaar meer dan verdubbeld

Bijna de helft van de foodtrucks (iets minder dan 45 procent) is gevestigd in Noord- en Zuid-Holland. De twee provincies hebben er samen 1113. In Drenthe zijn met 51 registraties de minste foodtrucks te vinden.

In Noord-Holland zijn 21,1 trucks per 100.000 inwoners, gevolgd door 18,6 per 100.000 inwoners in Flevoland en 17,6 in Zeeland. In Overijssel zijn per 100.000 inwoners slechts 8,1 foodtrucks geregistreerd.

Festivals

De trucks worden met name ingezet bij festivals. Volgens Onno van Gent, eigenaar van vraag en aanbodplatform Foodtruckbooking.com, is de toename te verklaren doordat de mobiele keukens steeds meer bijdragen aan de evenementen.