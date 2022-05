Derksen bij terugkeer op tv: 'Ik wilde slachtoffers seksueel geweld niet pijnigen'

Derksen legde uit waarom hij in eerste instantie stopte met het programma. "Niet omdat er hysterische dames over me heen vielen of dat talkshowhosts zich als hypocriete mensen gingen gedragen. Ik ben opgestapt toen ik ook de indruk kreeg dat Talpa niet achter ons stond."

Daar was Derksen naar even zeggen 'even goed zat van'. "Al die mensen aan die talkshowtafels, die gaan heel braaf en politiek correct eisen dat ik mijn excuses aan moet bieden. Ik had er in de uitzending al afstand van genomen."