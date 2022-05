8 jaar cel en tbs voor doodsteken Dinant (14) in Hoogkerk

Op 6 juni vorig jaar werd de 14-jarige Dinant even voor 15.00 uur tegen de grond gewerkt en meerdere keren met een mes van twintig centimeter gestoken. J. had het mes even daarvoor gestolen uit de supermarkt. Op camerabeelden van de supermarkt is te zien dat J. het mes uit de verpakking haalt om negentien seconden later de jongen neer te steken De diefstal kan meerdere redenen hebben gehad, zegt de rechter, en is onvoldoende bewijs voor een moordplan. Zo had J. een obsessie voor messen.

Willekeurig slachtoffer

De tiener zou een willekeurig slachtoffer zijn geweest. Het mes had hij gestolen om worst mee te snijden, zegt J. Hij werd begin 2021 dakloos, sliep in een tentje in het Stadspark van Groningen en gebruikte sterke drank en drugs.

Daarnaast is hij volgens psychisch deskundigen sterk verminderd toerekeningsvatbaar. De deskundigen hebben niet kunnen vaststellen of J. kampt met psychoses.