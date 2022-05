Harbers wil niet dat weggebruikers dupe zijn van ziek personeel

Ook wil hij weten wat de sluiting van de tunnel het Nederlandse bedrijfsleven heeft gekost en wat Harbers gaat doen om soortgelijke situaties te voorkomen.

'Toezicht nodig'

De Ketheltunnel was tot 9.00 uur in beide richtingen dicht. "Om automobilisten veilig gebruik te kunnen laten maken van de tunnel is toezicht nodig", zei een woordvoerder van Rijkswaterstaat vanochtend tegen RTL Nieuws. De ochtendploeg was eerder gekomen zodat de tunnel weer open kon. "Het is echt gewoon pech. We zijn onderbezet door ziekte."