Nivel: long covid bij zeker een op de vijf coronapatiënten

Een algemeen geaccepteerde definitie van long covid bestaat nog niet. Het Nivel hanteerde voor zijn onderzoek verschillende definities, waarbij gekeken werd naar de klachten die patiënten zelf rapporteerden, de patiëntgegevens na een huisartsbezoek, het aantal consulten en de hoeveelheid klachten.

Mensen met long covid hebben uiteenlopende klachten zoals vermoeidheid, hoofdpijn, kortademigheid, vergeetachtigheid, verlies van reukvermogen of depressie.

Problemen met werk

Mensen die kampen met langdurige klachten na een coronabesmetting kunnen vaak ook niet of minder werken. Het kabinet zou 150 miljoen euro opzij moeten zetten voor mensen met long covid die in de zorg en het onderwijs werken, zeggen de FNV en de Algemene Onderwijsbond (AOb). Want door hun klachten kunnen ze niet aan de slag. Bij meer dan duizend mensen duurt dat zo lang dat ze inmiddels zijn ontslagen.