Grote brand in flat Rotterdam, 30 mensen geëvacueerd 

Een paar etages in de flat zijn ontruimd. Dertig bewoners worden opgevangen in een naastgelegen gebouw. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

Over de precieze schade kan een woordvoerder van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond nog geen uitspraken doen. Het zou gaan om een seniorencomplex. Wat de brand heeft veroorzaakt is nog onduidelijk. Later onderzoek moet dit uitwijzen.

Nog een brand

Op een andere plek in Rotterdam is vannacht ook een brand uitgebroken. Het ging om een korte maar hevige brand in een woning aan de Philips Willemstraat in Rotterdam waarbij erg veel rook vrijkwam. Een vrouw raakte zwaargewond en is overgebracht naar het ziekenhuis.

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond laat weten dat de verwondingen van de vrouw het gevolg zijn van rookinademing. Wat de brand heeft veroorzaakt, is nog niet duidelijk. Daar wordt maandagochtend een onderzoek naar gestart.