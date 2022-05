CBS: ruim helft van de Nederlanders beweegt te weinig 

Er werd de mensen naar hun gedrag in een 'normale' week gevraagd, maar een normale week was in coronatijd een veranderend begrip. Daarbij leken veel mensen te gaan wandelen, maar waren sportscholen veelvuldig dicht en mocht er vaak niet in groepsverband worden gesport.

Verantwoord sporten

Als je fit en gezond wilt blijven, dan is sporten natuurlijk goed. Maar pas op! Niet elk hart is geschikt voor intensieve sport. Hoe dat zit en wat je dan wel kunt doen om toch verantwoord te sporten, legt verslaggever Jildou van Opzeeland uit in deze video die we vorig jaar publiceerden: