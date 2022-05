Verdachte dubbele moord Geldermalsen overleden in Duits ziekenhuis

De man werd verdacht van het ombrengen van de 38-jarige vrouw en de 6-jarige jongen, van wie hij de vader is. De twee werden dood gevonden in het huis aan de Emmalaan. De man werd de nacht daarop aangetroffen in zijn auto in Duitsland.

Het is nog onduidelijk hoe de zelfmoordpoging heeft kunnen gebeuren. Daarover wil het OM nog geen mededelingen doen. Het OM liet al eerder weten erover in 'nauw contact' te staan met de Duitse justitie. Door zijn overlijden is strafvervolging ten aanzien van de man niet meer mogelijk, meldt het OM. Wel zal het strafrechtelijk onderzoek door de politie naar het incident nog doorlopen.