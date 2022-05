Automobilist boos op wielrenners: twee gewonden na aanrijding

Een 72-jarige man is met een breuk, schaafwonden en kneuzingen naar het ziekenhuis gebracht. De andere wielrenner raakte lichtgewond. De politie is op zoek naar de bestuurder van de auto, een zwarte Volkswagen Up.

Drie gewonden in Zeeland

Ook in Zeeland ging het mis. Daar werd een groep wielrenners aangereden in het Zeeuwse Retranchement. Drie mensen raakten gewond, van wie er een naar het ziekenhuis is gebracht. De bestuurder van de auto had waarschijnlijk te veel gedronken, bevestigt de politie.