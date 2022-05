Het is warm, en het wordt warmer: 'Woensdag lokaal mogelijk 30 graden'

Een landelijk zomerse dag betekent in meteorologische termen dat het 25 graden wordt in De Bilt. Tropisch betekent dat het minimaal 30 graden wordt. Dat gaat het in de loop van komende week in De Bilt niet worden, maar misschien wel in Limburg.

Water nog koud

Eerst maar eens vandaag. Zonnetje aan de hemel, licht briesje, voor veel mensen goed zat om een ritje naar het strand te wagen. "Het water is nog koud, maar met een zwak oostenwindje is het prima toeven", zegt meteoroloog Leander de Wit van Buienradar.

Ook agent Emiel heeft er zin in: