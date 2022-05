Strandweer dit weekend! Ook daarna blijft het warm en zonnig

Morgen wordt een nóg spectaculairdere dag. In grote delen van het land krijgen we dan te maken met zomerse temperaturen. "We gaan bijna overal 25 graden of hoger zien. In het zuidoosten wordt het mogelijk zelfs 28 graden."

Langs de stranden kan de temperatuur richting de 23 graden kruipen. "De zon schijnt uitbundig, al neemt vanuit het zuidwesten de hoeveelheid sluierbewolking toe."

Eerste zomerse dag

Ook zal dan, naar verwachting, de eerste landelijke zomerse dag van het jaar worden gemeten. Dat gebeurt als het kwik 25 graden bereikt in De Bilt, het officiële meetstation in Nederland.