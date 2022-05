Bookmakers geven S10 weinig kans: maar hoe vaak hebben zij gelijk?

Volgens songfestivalkenner Cornald Maas is het in de geschiedenis van de wedkantoren niet eerder voorgekomen dat een act met zo veel procent op nummer één stond. "Maar we moeten het zien, er zijn ook jury's die punten geven en mensen thuis kunnen twintig keer stemmen", zei hij gisteravond in het programma Op1. "Misschien stemmen ze dan op Oekraïne, maar ook op een ander land. Al denk ik wel dat Oekraïne ook bij jury's veel punten gaat halen dit jaar, ook wel op basis van de song."

Daar is niet iedereen het mee eens, veel mensen denken dat Oekraïne vooral veel 'sympathy votes' gaat krijgen. Zo zei oud-deelnemer Gerard Joling eerder in het programma Beau: "Ik vind het een draak van een nummer. En dan heeft er een ook nog twee dooie fazanten op het hoofd. De vraag is: gaat het om het talent of het sentiment? Maar ik gun het ze van harte."

Ook S10 heeft aangegeven dat ze het Oekraïne gunt om te winnen. "Maar ik denk ook wel dat bij het songfestival altijd het beste lied en de beste act wint."