Rode Kruis zet tenten op in Ter Apel voor crisisnoodopvang

Ook zegt het Rode Kruis klaar te staan om mensen naar noodopvanglocaties elders in het land te brengen. De hulporganisatie zegt voor het initiatief tot noodopvang samen te werken met VluchtelingenWerk en UNICEF.

Alternatieve locaties

De Veiligheidsregio Groningen heeft een noodopvangplek gevonden voor vluchtelingen waarvoor geen plek meer is in het overvolle opvangcentrum in Ter Apel. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van RTV Noord. De opvang vindt plaats in een 'naburige regio', aldus de woordvoerder.

Omdat de Veiligheidsregio Groningen niet over dat gebied gaat, doet de woordvoerder geen uitspraak over de precieze locatie van de noodopvang en hoeveel mensen daar eventueel worden opgevangen vanuit Ter Apel. Volgens RTV Noord zou het gaan om zo'n honderd vluchtelingen die worden opgevangen op een locatie in Heerenveen. Daar zouden een aantal grote koepeltenten zijn neergezet.

'Voldaan aan verzoek kabinet'

Met het vinden van de opvangplek heeft de veiligheidsregio 'kunnen voldoen aan het verzoek van het kabinet', aldus de woordvoerder. Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) deed eerder vandaag de oproep om crisisopvang in te zetten vanwege de drukte in Ter Apel. Met de crisisopvang worden mensen ondergebracht in bijvoorbeeld sporthallen.

Afgelopen nacht moesten asielzoekers buiten slapen in Ter Apel omdat er geen plek meer was. Uiteindelijk hebben ze overnacht in wachtruimtes in het centrum.