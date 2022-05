Bijna driekwart van de vaders neemt extra geboorteverlof op

Dat blijkt uit de evaluatie Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG), die in 2019 van kracht is geworden en per 2020 is uitgebreid. Sindsdien mogen vaders of partners in loondienst na een week betaald geboorteverlof, daar nog eens vijf weken aan vastplakken. Die vijf weken extra verlof worden deels vergoed door het UWV.

'Meer tijd met kind doorbrengen'

De vaders en partners die van het aanvullend geboorteverlof gebruikmaken, doen dat vooral om meer tijd met hun pasgeboren kind door te brengen, blijkt uit de evaluatie. Die heeft minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) naar de Tweede Kamer gestuurd.