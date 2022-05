Lufthansa biedt excuses aan na uitsluiten joodse mensen op vlucht

'Excuses voor persoonlijke impact'

Lufthansa erkende gisteren in een verklaring dat een groot deel van de passagiers inderdaad was geweigerd op de vlucht. "Terwijl Lufthansa nog steeds de feiten en omstandigheden van de dag bekijkt, betreuren we het dat de grote groep het instappen werd geweigerd in plaats van het te beperken tot de niet-conforme gasten."