Als Feyenoord Conference League wint, is huldiging 27 mei in De Kuip

Omdat de huldiging wel veilig en verantwoord moet verlopen, is overlegd tussen de driehoek (gemeente, politie en Openbaar Ministerie) en de directie van Feyenoord. "Daarbij is besloten dat het onder deze omstandigheden niet haalbaar is om een huldiging op de Coolsingel te organiseren en dat een eventuele huldiging in De Kuip plaatsvindt", laat de gemeente weten.

'Praktisch niet haalbaar'

Burgemeester Ahmed Aboutaleb: "De stad Rotterdam is trots op de finaleplaats van Feyenoord. Als de ploeg wint dan zou het fantastisch zijn om met hen op het balkon van het stadhuis te staan met vele toeschouwers. Tot ieders en mijn grote teleurstelling is een huldiging op de Coolsingel praktisch niet haalbaar. Daarom is, in overleg met Feyenoord, als locatie gekozen voor een eerbetoon in De Kuip."