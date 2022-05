Er bestaat biobrandstof voor vliegtuigen, waarom vliegen we er dan niet (of amper) mee?

Stel dat je ticket nu 100 euro kost. Dan is 40 euro daarvan voor kerosine. De biobrandstof zou - als die brandstof drie keer zo duur is - dan 120 euro kosten. In totaal kom je dan op een ticket van 180 euro uit. Bijna een verdubbeling. In die zin niet gek dat maatschappijen hier niet voor kiezen, maar een groene keuze is het beslist niet.

Synthetische brandstof

Maar zelfs áls alle vliegmaatschappijen voor bio zouden kiezen, dan nog gaat het niet. Die hoeveelheid biobrandstof is er simpelweg niet. Melkert: "Het gaat om restproducten zoals frituurvet. Wij kunnen met z'n allen misschien wel iets meer patat gaan eten, maar er zit een beperkte houdbaarheid aan." KLM meldt ook op de eigen site: "Er wordt in de wereld maar heel weinig SAF geproduceerd."

Volgens Melkert krijgen we uiteindelijk een probleem met biobronnen. "Helemaal als we in de toekomst naar een circulaire economie willen." Dat zou betekenen dat alles wat wordt gebruikt, ook gerecycled wordt. "Dan blijft er als het goed is helemaal niets over voor biobrandstof."