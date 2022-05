Mishandelde Tsjechische ober vier jaar later: 'Iedere dag is een gevecht'

Op 21 april 2018 was Mirek aan het werk als ober in restaurant Polpo in de oude stad in Praag toen zeven Nederlanders neerstreken op het terras. De groep was in de Tsjechische hoofdstad voor een vrijgezellenfeest. Asociaal gedrag van de mannen mondde uit in een gruwelijke mishandeling. Mirek wordt daarbij verschillende keren tegen zijn hoofd getrapt en geslagen, door Armin en Arash, twee getrainde vechtsporters. Terwijl de groep op de vlucht sloeg bleef hij achter met een hersenbloeding, een gebroken kaak en oogkas en een verbrijzelde enkel.